08.03 10:21 MIGnews.com

Нафтали Беннет метит на пост премьер-министра

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сегодня утром министр просвещения и председатель партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет заявил, что он мог бы занять пост премьер-министра, если Биньямину Нетаниягу придется уйти.Об этом в четверг, 8 марта сообщает Arutz Sheva."Я не собираюсь выталкивать Биньямина Нетаниягу, но если он вновь станет премьер-министром, я определенно намерен в следующий раз потребовать оборонный портфель. Я считаю, что это жизненно важно", - отметил политик в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".Беннет также подчеркнул, что он поставит перед собой цель стать премьер-министром, если Нетаньяху не будет участвовать в следующих выборах. "Если Нетаниягу сойдет со сцены, я намереваюсь баллотироваться на пост премьер-министра", - подчеркнул министр.Политик добавил, что "Если Нетаниягу предъявят обвинения, нам придется уладить ситуацию, но пока что я не планирую делать поспешных телодвижений".