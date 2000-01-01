Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Нафтали Беннет метит на пост премьер-министра | Фото:08.03 10:21   MIGnews.com

Нафтали Беннет метит на пост премьер-министра

Сегодня утром министр просвещения и председатель партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет заявил, что он мог бы занять пост премьер-министра, если Биньямину Нетаниягу придется уйти.

Об этом в четверг, 8 марта сообщает Arutz Sheva.

"Я не собираюсь выталкивать Биньямина Нетаниягу, но если он вновь станет премьер-министром, я определенно намерен в следующий раз потребовать оборонный портфель. Я считаю, что это жизненно важно", - отметил политик в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Беннет также подчеркнул, что он поставит перед собой цель стать премьер-министром, если Нетаньяху не будет участвовать в следующих выборах. "Если Нетаниягу сойдет со сцены, я намереваюсь баллотироваться на пост премьер-министра", - подчеркнул министр.

Политик добавил, что "Если Нетаниягу предъявят обвинения, нам придется уладить ситуацию, но пока что я не планирую делать поспешных телодвижений".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:35
Президент Польши извинился за депортацию евреев 1968 года
15:03
"Над Мадельблиттом занесен кнут"
14:48
Макрон будет бороться с антисемитизмом во всех проявлениях
14:28
В Британии протестуют по случаю приезда саудовского принца
14:14
Министр Кац отметил значимость женщин на руководящих постах
14:02
Президент - за быстрый перевод посольства Чехии в Иерусалим
13:58
Пожар на заводе в Хайфе: один погибший
13:50
Франция выступила против планов Трампа о вводе пошлин
12:43
В бухте Хайфы пришвартовался флагман Шестого флота США
12:11
Иран тестирует в Сирии химическое оружие
12:05
"Хизбалла" опасается молниеносной израильской атаки
11:54
БАГАЦ приостановил выдачу тела палестинца в Газу
11:35
Поздравление Ципи Ливни с праздником 8 марта (видео)
11:30
НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus