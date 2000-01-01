08.03 10:04 MIGnews.com

Трамп встречался с послом РФ во время предвыборной кампании

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Президент США Дональд Трамп встречался послом РФ в США Сергеем Кисляком в разгар президентских выборов в Штатах. Хотя сообщения о встречах с кремлевскими чиновниками до инаугурации неоднократно опровергалась самим Трампом и его представителями.Об этом пишет издание Independent.Сообщается, что в апреле 2016 года, за полгода до президентских выборов, в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа с российским послом Сергеем Кисляком. Уточняется, что 27 апреля прошлого года в отеле "Mayflower" состоялось выступление тогдашнего кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.The New York Times отмечает, что "Кисляк был одним из четырех послов, которые сидели в первом ряду на выступлении Трампа". Российский дипломат был приглашен на встречу Центром национальных интересов и представлен магнату его руководителем Димитрием Саймсом.При этом, однако, неизвестно, что обсуждали Трамп и Кисляк, и насколько подробное обсуждение они имели возможность развернуть.В свою очередь, комментируя эту информацию, Сандерс заявила, что никакой реальной встречи на самом деле не было. Она отметила, что после того, как Трамп завершил свою речь, он вернулся в зону ожидания, а затем покинул гостиницу, не имея ни времени, ни возможности для проведения какой-либо частной встречи.