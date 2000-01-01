Трамп встречался с послом РФ во время предвыборной кампании
Президент США Дональд Трамп встречался послом РФ в США Сергеем Кисляком в разгар президентских выборов в Штатах. Хотя сообщения о встречах с кремлевскими чиновниками до инаугурации неоднократно опровергалась самим Трампом и его представителями.
Об этом пишет издание Independent.
Сообщается, что в апреле 2016 года, за полгода до президентских выборов, в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа с российским послом Сергеем Кисляком. Уточняется, что 27 апреля прошлого года в отеле "Mayflower" состоялось выступление тогдашнего кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
The New York Times отмечает, что "Кисляк был одним из четырех послов, которые сидели в первом ряду на выступлении Трампа". Российский дипломат был приглашен на встречу Центром национальных интересов и представлен магнату его руководителем Димитрием Саймсом.
При этом, однако, неизвестно, что обсуждали Трамп и Кисляк, и насколько подробное обсуждение они имели возможность развернуть.
В свою очередь, комментируя эту информацию, Сандерс заявила, что никакой реальной встречи на самом деле не было. Она отметила, что после того, как Трамп завершил свою речь, он вернулся в зону ожидания, а затем покинул гостиницу, не имея ни времени, ни возможности для проведения какой-либо частной встречи.