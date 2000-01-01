08.03 08:59 MIGnews.com

Китай призвал КНДР прекратить ракетные и ядерные испытания

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Глава МИД Китая Ван И призвал Северную Корею прекратить ядерные испытания и пуски баллистических ракет, чтобы "предотвратить надвигающийся кризис". Он подчеркнул, что в качестве ответного шага Штаты и Южная Корея должны приостановить совместные военные учения, которые вызывают раздражение Пхеньяна.Ван И отметил, что ситуация на Корейском полуострове неизбежно закончится катастрофой, если одна из сторон не пойдет на уступки. Об этом он заявил журналистам в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей парламента."Это как два мчащихся навстречу друг другу поезда; ни одна сторона не хочет уступить путь", - сказал глава МИД Китая."Готовы ли стороны к лобовому столкновению?" - заметил он.По мнению Ван И, первым шагом к урегулированию должно стать прекращение военных операций со стороны обеих Корей.