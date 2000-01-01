08.03 13:10 MIGnews.com

Совет Безопасности ООН осудил ракетные пуски КНДР

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Совет Безопасности ООН осудил ракетные испытания КНДР, так как они нарушают принятые организацией резолюции. В специальном заявлении Совбез потребовал, чтобы Пхеньян воздержался от подобных действий в дальнейшем и пригрозил ответными санкциями. Правда, какими — не уточняется, передает телеканал "Россия 24".Действия Северной Кореи дестабилизируют обстановку в регионе и усиливают в нем опасность гонки вооружений, говорится в заявлении. Шестого марта КНДР запустила четыре ракеты, три из которых упали всего в 300 километрах от берегов Японии. Предположительно, таким образом Северная Корея отреагировала на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые сейчас проводятся в регионе.