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Flickr.com 08.03 09:16   MIGnews.com

Маккейн заявил о связи WikiLeaks с Россией

Глава сенатского комитета Конгресса США по делам вооруженных сил Джон Маккейн повторил утверждение о связи WikiLeaks с Россией.

При этом он заявил, что не может утверждать этого и у него нет доказательств этому, передает ТАСС.

Маккейн отметил, что США в плане усиления кибербезопасности нужно сделать еще многое. По его словам, больше всего его беспокоит то, что хакеры продемонстрировали свою способность добираться до самых важных секретов и материалов.

Напомним, WikiLeaks ранее сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, позволяющие осуществлять слежку за людьми с помощью мобильных телефонов, а также технологии, при помощи которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру.
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