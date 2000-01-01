08.03 09:16 MIGnews.com

Маккейн заявил о связи WikiLeaks с Россией

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Глава сенатского комитета Конгресса США по делам вооруженных сил Джон Маккейн повторил утверждение о связи WikiLeaks с Россией.При этом он заявил, что не может утверждать этого и у него нет доказательств этому, передает ТАСС.Маккейн отметил, что США в плане усиления кибербезопасности нужно сделать еще многое. По его словам, больше всего его беспокоит то, что хакеры продемонстрировали свою способность добираться до самых важных секретов и материалов.Напомним, WikiLeaks ранее сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, позволяющие осуществлять слежку за людьми с помощью мобильных телефонов, а также технологии, при помощи которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру.