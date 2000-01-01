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YouTube 08.03 08:31   MIGnews.com

Либерман – Пенсу: мы в ожидании перемещения посольства

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился с 48-м вице-президентом США Майком Пенсом. Встреча прошла в Белом доме, во вторник вечером, 7 марта. В начала встречи Либерман заявил, что он замер в ожидании, чтобы наконец-то увидеть посольство США в Иерусалиме.

В Белом доме Пенс и Либерман обсудили недавние ракетные испытания Ирана.

"Это еще один признак того, что мы не можем рассчитывать на какие-либо соглашения с Тегераном. Они вновь заявили о своем желании стереть государство Израиль с лица земли. Кроме того, они постоянно работают над распространением террора по всему миру и нарушением порядка и стабильности на Ближнем Востоке. Власти Израиля рады тому, что президент США Дональд Трамп осознает большую опасность аятоллы и необходимость Израиля эффективно противостоять Ирану", - заявил министр обороны Израиля.

Авигдор Либерман добавил: "Тот факт, что вы помогли восстановить еврейское кладбище, частично разрушенное вандалами, доказывает то, что Штаты не будут терпеть антисемитизм, и что американцы и правительство понимают, что евреи являются важной и неотъемлемой частью американской нации".

После завершения встречи министр обороны заявил: "У нас есть настоящие друзья в Белом доме. Вице-президент Пенс вновь подчеркнул свою приверженность улучшению отношений между Израилем и США. Американцы во главе с Трампом являются истинными партнерами Израиля в борьбе с различными проблемами, которые стоят перед нами, в том числе и касательно Ирана".
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