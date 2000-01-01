08.03 08:07 MIGnews.com

Всемирная Сионистская Организация поддержала Трампа

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Всемирная Сионистская Организация выступила с заявлением, в котором поддержала новую версию указа Дональда Трампа о “запрете на мусульман”.В заявлении говорится: “Указ является исполнением основных обязанностей президента по защите нации путем запрета на въезд граждан шести государств (Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена), на фоне существующих недостатков в процедуре отбора и отсеивания, результатом чего является неприемлемый риск проникновения на территорию США индивидов, готовых совершать акты террора”.Еврейские организации левого толка - Антидиффамационная Лига, Реформистское Движение, евреи демократической партии, Еврейский Совет По Связям с Общественностью выступили с осуждением указа.