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08.03 08:07   MIGnews.com

Всемирная Сионистская Организация поддержала Трампа

Всемирная Сионистская Организация выступила с заявлением, в котором поддержала новую версию указа Дональда Трампа о “запрете на мусульман”.

В заявлении говорится: “Указ является исполнением основных обязанностей президента по защите нации путем запрета на въезд граждан шести государств (Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена), на фоне существующих недостатков в процедуре отбора и отсеивания, результатом чего является неприемлемый риск проникновения на территорию США индивидов, готовых совершать акты террора”.

Еврейские организации левого толка - Антидиффамационная Лига, Реформистское Движение, евреи демократической партии, Еврейский Совет По Связям с Общественностью выступили с осуждением указа.
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