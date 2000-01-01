08.03 08:27 MIGnews.com

Глава МИД КНР дал оценку российско-китайским отношениям

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Глава МИД КНР Ван И считает, что китайско-российские отношения не зависят от влияния внешних факторов и не могут измениться в результате политики новой администрации США. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках сессии ВСНП в Пекине, передает Интерфакс.По словам министра, нынешний уровень развития отношений между Пекином и Москвой очень высок и Китай в них полностью уверен.“Отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между нашими странами существуют потому, что это является стратегическим решением обеих стран, принятым на базе ключевых интересов обеих сторон, а не потому, что так им удобнее”, - отметил дипломат.Китай, по словам Ван И, выступает за успешное развитие отношений между КНР, РФ и США, чтобы они сообща способствовали сохранению глобального мира и стабильности.