Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Глава МИД КНР дал оценку российско-китайским отношениям | Фото: Thinkstock08.03 08:27   MIGnews.com

Глава МИД КНР дал оценку российско-китайским отношениям

Глава МИД КНР Ван И считает, что китайско-российские отношения не зависят от влияния внешних факторов и не могут измениться в результате политики новой администрации США. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках сессии ВСНП в Пекине, передает Интерфакс.

По словам министра, нынешний уровень развития отношений между Пекином и Москвой очень высок и Китай в них полностью уверен.

“Отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между нашими странами существуют потому, что это является стратегическим решением обеих стран, принятым на базе ключевых интересов обеих сторон, а не потому, что так им удобнее”, - отметил дипломат.

Китай, по словам Ван И, выступает за успешное развитие отношений между КНР, РФ и США, чтобы они сообща способствовали сохранению глобального мира и стабильности.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:31
Либерман – Пенсу: мы в ожидании перемещения посольства
08:07
Всемирная Сионистская Организация поддержала Трампа
07:53
"Командиры приходят когда девушки одеваются"
07:51
Жуткая авария в США: поезд врезался в автобус. Есть погибшие
07:27
Тель-Авив: станцию Ха-Шалом откроют раньше намеченного срока
07:18
Трамп назвал Обаму "слабаком", которого "давила" Россия
07:09
По шоссе Аялон - против направления движения  
06:27
WikiLeaks опубликовал первую часть документов ЦРУ
05:29
Ученые: потенция зависит от группы крови
04:22
Ученые рассказали, когда из Арктики исчезнет весь лед
03:14
Выборы президента могут перенести на день возврата Крыма
01:21
Ученые подсчитали чего женщинам стоит красота
00:34
Названы 10 самых экологически чистых столиц мира
23:42
Samsung создал новую торговую марку Galaxy X
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus