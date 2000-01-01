08.03 07:53 MIGnews.com

"Командиры приходят когда девушки одеваются"

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В facebook опубликован пост, описывающий армейские будни девушек, служащих в смешанном батальоне Барделас.Тренировочная база батальона не готова к приему такого количества женщин-военнослужащих. Солдатки утверждают, что спальные помещения на базе “не обеспечивают минимальных требований личного пространства”.Также на базе не хватает туалетов, и женщины вынуждены пользоваться мужскими туалетами.Женщины-военнослужащие также утверждают, что командиры намерено появляются в спальных помещениях в тот момент, когда они одеваются. Одна из солдаток утверждает, что ее командир ей кричал: “Или ты немедленно прибудешь в штаб, или я сейчас приду в палатку”.Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что “в целом” служба в смешанных батальонах протекает нормально, и “некоторые” из перечисленных в посту фактах не соответствуют действительности.