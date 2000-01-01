08.03 06:55 MIGnews.com

Хакеры ЦРУ выдавали себя за русских

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В опубликованных wikileaks секретных документах ЦРУ содержится подробное описание техник кибервойны, включая так называемый фишинг, установление контроля над компьютерами, смарт-девайсами и мобильными телефонами. Одна из разработанных ЦРУ программ, Weeping Angel превращала смарт-телевизор Samsung в прослушивающее устройство.Если опубликованы подлинные документы, слив может значительно осложнить работу агентства по всему миру. Американские политики требуют от Конгресса провести расследование в связи со сливом. Пресс-представитель ЦРУ заявила, что агентство “не готово комментировать аутентичность или содержание секретных документов”.Согласно документам, ЦРУ экспериментировала с установлением удаленного контроля над автомобилями с помощью установленных в них электронных девайсов. Это могло позволить оперативникам устраивать аварии, которые выглядели бы “естественными”.В 2001 году ЦРУ создало подразделение хакеров, в котором работает более 5 тысяч человек, которые произвели миллионы строк кода, “больше, чем facebook”. Основатель Джулиан Ассандж предупредил, что это ведет к опасности “распространения кибер-вооружений” и выходу кибер-сферы из под контроля.В одном из документов wikileaks говорится: “Управление ЦРУ по удаленному контролю создало группу UMBRAGE, которая собрала большую коллекцию техник атак, украденных с шпионских программ, произведенных в других государствах, включая Российскую Федерацию. С UMBRAGE и другими инструментами ЦРУ не только может увеличить количество типов атак, но также ложно приписать другим, оставляя “отпечатки пальцев” групп, у которых были украдены техники атак”.Данные разоблачения подрывают основной миф мейнстрима, усиленно вбивавшейся в голову западной публике на протяжении нескольких месяцев - о том, что за победой Дональда Трампа на выборах стоит Россия, ее спецслужбы и ее хакеры. Так например, теперь можно поставить под сомнение теорию о том, что массив документов Демократической партии, слитый в прессу на последнем этапе предвыборной кампании был делом рук “русских хакеров”.У ghtccs нет вменяемого ответа на подобный вопрос, поэтому сейчас создается новый миф - о том, что документы ЦРУ были “взломаны и похищены иностранным государством, скорее всего, Россией, и затем переданы wikileaks, которые могли не знать об источнике их происхождения”. По версии wikileaks, документы были переданы им “источником в ЦРУ, пожелавшим “немедленно инициировать публичные дебаты о том, не превосходят ли хакерские возможности ЦРУ полномочия агентства”.