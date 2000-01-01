08.03 21:58 MIGnews.com

План визита Нетаниягу в Москву

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Глава правительства Биньямин Нетаниягу направится завтра с визитом в Москву, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.У встречи две основные цели:- поддержание текущих отношений между Израилем и Россией для предотвращения трений в Сирии.- глава правительства выразит резкое возражение Израиля присутствию иранских сил и иранских приспешников близ нашей северной границы и в Средиземном море в рамках переговоров об урегулировании – любого рода урегулировании.Глава правительства намерен вновь отметить в беседе с президентом Путиным, что Голанские высоты не являются частью никакого варианта урегулирования в Сирии. В поездке премьер-министра Нетаниягу будут сопровождать министр Зеэв Элькин, глава Совета национальной безопасности бригадный генерал запаса Яаков Нагель, глава канцелярии Йоав Горовиц, глава Управления военной разведки Герци Алеви и военный атташе бригадный генерал Элиэзер Толедано.Глава правительства Биньямин Нетаниягу: "Это очень важная встреча для безопасности Израиля. Победа над террором ИГИЛа не может привести к росту террора Ирана и его приспешников. Террор на террор не меняют".Глава правительства Нетаниягу вылетает в 8:15 по израильскому времени. Встреча с президентом Путиным в 14:00 по московскому времени (13:00 по израильскому. Вернется в Израиль вечером.