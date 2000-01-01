Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












План визита Нетаниягу в Москву | Фото: Хаим Зах, GPO08.03 21:58   MIGnews.com

План визита Нетаниягу в Москву

Глава правительства Биньямин Нетаниягу направится завтра с визитом в Москву, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

У встречи две основные цели:
- поддержание текущих отношений между Израилем и Россией для предотвращения трений в Сирии.
- глава правительства выразит резкое возражение Израиля присутствию иранских сил и иранских приспешников близ нашей северной границы и в Средиземном море в рамках переговоров об урегулировании – любого рода урегулировании.

Глава правительства намерен вновь отметить в беседе с президентом Путиным, что Голанские высоты не являются частью никакого варианта урегулирования в Сирии. В поездке премьер-министра Нетаниягу будут сопровождать министр Зеэв Элькин, глава Совета национальной безопасности бригадный генерал запаса Яаков Нагель, глава канцелярии Йоав Горовиц, глава Управления военной разведки Герци Алеви и военный атташе бригадный генерал Элиэзер Толедано.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу: "Это очень важная встреча для безопасности Израиля. Победа над террором ИГИЛа не может привести к росту террора Ирана и его приспешников. Террор на террор не меняют".

Глава правительства Нетаниягу вылетает в 8:15 по израильскому времени. Встреча с президентом Путиным в 14:00 по московскому времени (13:00 по израильскому. Вернется в Израиль вечером.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:53
В ОАЭ молодые иммигранты арестованы за внебрачных секс
21:27
Встреча Джонсона и Нетаниягу: причина проблем - не поселения
20:49
Иордания освободит убийцу 7 израильских школьниц
20:28
В Одесской области уничтожен мемориал жертвам Холокоста
19:56
Бренд Ivanka Trump установил рекорд по продажам
19:34
В Германии судят иранского шпиона, следившего за евреями
18:53
Пока Нетаниягу не признают виновным, он в отставку не уйдет
18:30
Уровень поддержки Трампа растет: уже 50%
17:50
Нетаниягу: Угроза Ирана сближает Израиль со странами региона
17:23
Американца судят за "убийство" манекена
16:44
Раввины запретили мужчинам служить вместе с женщинами
16:15
Египет приговорил 6 израильтян к 25 годам тюрьмы
15:48
Ривлин пригласил монархов Великобритании в Израиль
15:17
Еврокомиссия будет в тупике, если Ле Пен станет президентом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus