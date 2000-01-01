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Кнессет поддержал `Закон о паспортах` Одеда Форера | Фото: Thinkstock08.03 23:41   MIGnews.com

Кнессет поддержал "Закон о паспортах" Одеда Форера

Сегодня на пленарном заседании Кнессета в предварительном чтении был утвержден законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера, согласно которому репатрианты будут получать заграничный паспорт сразу после того, как станут гражданами Израиля. В настоящее время подобное право им предоставляется лишь по прошествии года с момента репатриации, а до этого для выезда за границу им выдается временный документ лессе-пассе. За закон проголосовали 48 парламентариев, против – 28. Воздержавшихся не было.

"Партии НДИ удалось добиться подлинного прорыва в борьбе за права репатриантов и сделать еще один шаг к устранению дискриминации по отношению к новым репатриантам из СССР-СНГ, существовавшей в течение 53 лет, важность которого трудно переоценить. В тот момент, когда этот Закон пройдет в окончательном чтении и вступит в силу, министр внутренних дел больше не сможет отказать репатрианту в получении заграничного паспорта только потому, что он репатриант", - заявил Одед Форер.

Парламентарий от НДИ, в прошлом занимавший должность генерального директора министерства алии и абсорбции, отметил, что все в основе всех возражений против представленного им законопроекта лежат исключительно расистские соображения, причем все это сопровождается попытками дискредитировать всю русскоязычную общину.

"Я рад, что министры, а числе которых глава МВД, приняли позицию партии НДИ, в соответствии с которой дискриминационные правила должны быть аннулированы. Вне всякого сомнения, очень многие евреи во всем мире следят за тем, что происходит сегодня. И теперь у них есть основания для уверенности в том, что Государство Израиль поворачивается к ним лицом. Я надеюсь, что принятие "Закона о паспортах" будет способствовать увеличению количества репатриантов в", - подчеркнул Одед Форер.
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