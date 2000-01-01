08.03 21:27 MIGnews.com

Встреча Джонсона и Нетаниягу: причина проблем - не поселения

קיימנו היום סיור עם שר החוץ הבריטי, בוריס ג'ונסון, במטרה לחשוף בפניו את ההשפעות השליליות של מדיניות הממשלה והאיומים בשטח על חזון 2 המדינות pic.twitter.com/3ChdoqdCLT — שלום עכשיו (@PeaceNowIL) 8 марта 2017 г.

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который, как уже сообщалось, прибыл в Израиль с однодневным визитом начал встречу с премьер-министром Нетаниягу.Выступая на пресс-конференции перед журналистами перед встречей, оба политика обошлись без каких-либо резких высказываний и даже с шутками. В первую очередь, глава израильского правительства приветствовал своего британского гостя."В Лондоне у меня состоялась очень хорошая встреча с премьер-министром Мэй и с Вами. Я рассчитываю поехать в Лондон на празднование 100-й годовщины Декларации Бальфура и отметить годы нашего плодотворного партнерства. Мы укрепляем наше сотрудничество в области экономики, технологий, безопасности, кибербезопасности и многих других, мы также стремимся к миру, в котором бы царили безопасность и мир, и я с нетерпением жду возможности обсудить оба этих вопроса с вами", - сказал он.Джонсон в шутку упомянул о своем опыте работы в израильском киббуце в бытность студентом Оксфорда в 1984 году, назвав это "не особо существенным вкладом в израильскую экономику"."Я хочу сказать, что британское правительство, Тереза Мэй, я и все правительство, как Вы знаете, являемся сторонниками Израиля, наша поддержка тверда. Мы хотим видеть Израиль живущим в мире со своими соседями, и я хотел бы напомнить Вам о том, что политикой нашего правительства является принцип двух государств, и мы стремимся внести наш скромный вклад в его реализацию. Конечно, мы хотим помочь устранить препятствия на пути к такому соглашению", - перешел он к серьезной части.В то же время, министр подчеркнул что, в первую очередь, Израиль и его граждане имеет неотъемлемое право жить в безопасности и без террора."Это наш первый приоритет, и мы работаем с Вами вместе, как Вы знаете, разными способами обеспечивая стабильность всего региона, и, конечно, мы должны попытаться устранить препятствия на пути к миру, как, например, обсуждавшийся ранее вопрос поселений", - сказал глава Форин-офиса.Политики обсудили хорошие экономические связи между странами, в частности Джонсон отметил, что самое быстрорастущее представительство Aston Martin находится именно в Израиле."Конечно, мы согласны с большинством вещей, но не со всем, и если проанализировать и добраться до сути вещей, то становится ясно, что причина, по которой мы не смогли достичь мира за 100 лет, - это не поселения, а упорное нежелание признать национальное государство еврейского народа в каких-либо границах", - сказал Нетаниягу.Израильский премьер призвал решать проблемы "зря в корень" и призвав своего собеседника двигаться вперед.Вскоре в его акаунте в Twittet была опубликована фотография с Биньямином Нетаниягу. По словам британского министра, беседа была дружелюбной и откровенной, а посвящена она была решению проблемы "двух государств", торговле и "обеспокоенностью на счет незаконных поселений".О последних ему, очевидно, рассказали активисты левой организации "Шалом Ахшав", с которыми он пообщался между встречами с Нетаниягу и председателем ПА Махмудом Аббасом.