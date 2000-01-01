09.03 06:28 MIGnews.com

Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать страны ЕС без виз

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Журнал Евросоюза официально опубликовал изменения в регуляции, и теперь Грузия включена в список стран, граждане которых могут посещать ЕС без виз. Кроме того, это право распространяется на грузинских граждан, которые постоянно проживают на территориях Абхазии и Южной Осетии.Грузинский МИД уже выразил поздравления гражданам своей страны. Документ вступает в силу через 20 дней после публикации, то есть 28 марта."Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюза будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентами", — говорится в сообщении ведомства.