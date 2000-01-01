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flickr 09.03 07:12   MIGnews.com

Пентагон: Через 10 лет B-52 не смогут преодолевать ПВО РФ

Установленные на американских стратегических бомбардировщиках системы вооружения через 10 лет не смогут преодолевать противовоздушную оборону России, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США Пол Сельва. Его слова приводит РИА Новости.

Генерал, выступая на слушаниях в Конгрессе, напомнил, что бомбардировщики B-52 – основные самолеты стратегической авиации США – создавались в середине прошлого века, а крылатые ракеты и бомбы для них — в 1970-е годы. "Через 10 лет эти системы вооружения не смогут преодолевать российскую противовоздушную оборону, поэтому есть острая необходимость их замены", – пояснил Сельва.

Он также отметил, что модернизация американской ядерной триады – ядерных сил наземного, морского и воздушного базирования – не нацелена на гонку вооружений с Россией. Существующие системы заменяются более конкурентными, уточнил генерал.

Из всех ядерных держав ядерной триадой, кроме США, обладают только Россия и Китай. Российское руководство неоднократно заявляло, что Москва продолжит совершенствование своих стратегических сил.
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