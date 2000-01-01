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Пока Нетаниягу не признают виновным, он в отставку не уйдет | Фото: Амос Бен Гершом, GPO08.03 18:53   MIGnews.com

Пока Нетаниягу не признают виновным, он в отставку не уйдет

Согласно израильскому законодательству, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не обязан складывать свои полномочия главы правительства до тех пор, пока его не признают виновным в совершении уголовного преступления. Об этом 8 марта министр юстиции Айелет Шакед сказала в эфире 2-го канала ИТВ.

Если против премьера подадут официальные обвинения в коррупции, по словам Шакед, "мы их рассмотрим и примем решение".

Стоит отметить, что на днях полиция уже в четвертый раз допросила Нетаниягу. После этого комиссар полиции Рони Альшейх заявил, что правоохранительные органы "вышли на финишную прямую".

Дел на премьера, напомним, заведено сразу два. Его подозревают в сговоре с издателем "Едиот ахронот" Арнононом Мозесом. Полиция полагает, что между Мозесом и Нетаниягу состоялась серия встреч, в ходе которых обсуждалась сделка, в рамках которой в подконтрольных Мозесу СМИ снижается количество материалов, критикующих премьера, а тот взамен ограничивает влияние основного конкурента "Едиот ахронот" - газеты "Исраэль ха-Йом".

А вот в "деле 1000" идет речь касательно подарков, которые на протяжении многих лет получала семья Биньямина Нетаниягу от израильского бизнесмена Арнона Милчена. Напомним, что, как в одной из утечек расследования, голливудский продюсер покупал семье Нетаниягу не только сигары и шампанское, но еще и украшения для супруги израильского премьера.
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