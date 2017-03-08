Битва разведок: wikileaks за Трампа и Россию, против ЦРУ
Слив массива документов, касающихся методов ведения кибер-войны Центральным Разведывательным Управлением подрывает основы созданного мэйнстримной либеральной прессой несколько месяцев назад нарратива, согласно которому президент Дональд Трамп является “кротом” российских спецслужб.
Бесчисленные сетования на то, что “русские хакеры” работали на кампанию Трампа и каким-то образом сумели повлиять на исход президентских выборов представляются как минимум лицемерными и безосновательными на фоне описаний техники заметания следов хакерами ЦРУ, намеренно “оставляющими подпись” конкурирующих групп и разведок в случаях кибер-взломов.
Более того, утверждения Дональда Трампа о том, что его телефоны прослушивали во время кампании выглядят теперь куда более весомыми - с учетом обнародованных сведений о том, что ЦРУ в состоянии установить контроль над смарт-телевизорами, персональными компьютерами и смартфонами, превращая их в средства прослушки.
Осознав масштаб грозящей катастрофы, мэйнстримная пресса начала спешно конструировать новый нарратив, наиболее четко сформулированный в статье Джулиана Боргера в Guardian.
Его основная идея заключается в том, что Трамп, в любом случае является предателем американского народа, а wikileaks - не более, чем орудием в руках российской разведки, пытающейся причинить наибольший вред ЦРУ и Америке.
Guardian ссылается на мнение Джеймс Льюиса, вице -президента Centre for Strategic and International Studies. Тот говорит: “Существует одно объяснение этого слива - это база данных, которая должна поддержать идею о том, что российское вмешательство является заговором "глубокого государства", и это доказывает пассаж об операциях под фальшивым флагом. Мистер Трамп, который так яростно отверг заключение офицеров разведки о вмешательстве русских в президентские выборы, теперь просит и свой офис, и Конгресс расследовать влияние Москвы на выборы, с тем, чтобы получить доказательства того, что мистер Обама шпионил за ним ”.
Другой эксперт, Сюзан Хеннеси из Brookings Institution говорит: “Существует множество косвенных доказательств связей Джулиана Ассанжа с Россией. Совершенно не случайно, что российская военная разведка выбрала в качестве платформы для слива секретных документов демократической партии wikileaks”.
Guardian заключает: “То, что в этом замешаны wikileaks очень подозрительно. Wikileaks посвятили себя публикации материалов, которые наносят ущерб западным интересам, но прилежно уклонялись от любых разоблачений, которые могли бы нанести ущерб интересам России”.
Guardian, сооружая конструкции в которых Трамп и его окружение якобы были неким образом связаны с Россией или с “Путиным”, предполагает, что читатели уже успели забыть некоторые фундаментальные факты совсем недавней истории. С 1991 по 2014 год официальной американской политикой было продвижение бизнеса в России. В этом участвовали сановники двух демократических и республиканской администрации. Трамп и его люди на фоне того, чем ворочали в России Клинтоны выглядят неумелыми неудачниками. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Фантазии на путинскую тему. Неутешительное сальдо".