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Уровень поддержки Трампа растет: уже 50% | Фото: Gage Skidmore/Flickr08.03 18:30   MIGnews.com

Уровень поддержки Трампа растет: уже 50%

Действия президента США Дональда Трампа начинают одобрять все больше американцев. Как показал опрос, проведенный совместно изданием Politico и компанией Morning Consult, на сегодняшний день его поддерживает каждый второй гражданин Соединенных Штатов.

Не разделяют их взгляды 46% участников исследования.

Одной из ключевых инициатив Трампа, получивших широкую народную поддержку, стал план по повышению расходов на оборону. Необходимым увеличение бюджета Пентагона считают почти половина американцев – 47%. Помимо того, Трамп заявлял, что "намерен сделать массивный бюджетный запрос" для американских вооруженных сил.

Опрос был проведен 2-6 марта, участие в нем приняли 1992 американцев-избирателей. Погрешность результатов исследования в пределах 2%.

Напомним, что согласно предыдущему опросу, который проводился телеканалом NBC и изданием Wall Street Journal, доля недовольных работой нового президента достигала 48%, тогда как в его поддержку высказывались 44% респондентов.
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