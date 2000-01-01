08.03 18:30 MIGnews.com

Уровень поддержки Трампа растет: уже 50%

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Действия президента США Дональда Трампа начинают одобрять все больше американцев. Как показал опрос, проведенный совместно изданием Politico и компанией Morning Consult, на сегодняшний день его поддерживает каждый второй гражданин Соединенных Штатов.Не разделяют их взгляды 46% участников исследования.Одной из ключевых инициатив Трампа, получивших широкую народную поддержку, стал план по повышению расходов на оборону. Необходимым увеличение бюджета Пентагона считают почти половина американцев – 47%. Помимо того, Трамп заявлял, что "намерен сделать массивный бюджетный запрос" для американских вооруженных сил.Опрос был проведен 2-6 марта, участие в нем приняли 1992 американцев-избирателей. Погрешность результатов исследования в пределах 2%.Напомним, что согласно предыдущему опросу, который проводился телеканалом NBC и изданием Wall Street Journal, доля недовольных работой нового президента достигала 48%, тогда как в его поддержку высказывались 44% респондентов.