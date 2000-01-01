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Нетаниягу: Угроза Ирана сближает Израиль со странами региона | Фото: Хаим Зах, GPO08.03 17:50   MIGnews.com

Нетаниягу: Угроза Ирана сближает Израиль со странами региона

Являясь главной угрозой Ближнего Востока, Иран создает общие интересы для Израиля и многих стран Ближнего Востока, что может способствовать решению мирного процесса с палестинцами. Об этом премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне.

"Силы, с которыми мы должны бороться в первую очередь - это Иран и его ответвления, все чаще и чаще это ХАМАС, поставки оружия, развитие вооружений и общая агрессия в регионе и за его пределами", - сказал глава правительства в среду, 8 марта.

"Эта угроза представляет общий интерес и для нас, и для многих стран региона. И я верю, что эти интересы будут развиваться. В конечном счете, если мы будем действовать разумно, это поможет нам нормализовать ситуацию в регионе и разработать полезные каналы для политических процессов с нашими палестинскими соседями", - считает Биньямин Нетаниягу.

Стоит отметить, что он и ранее выступал с подобными заявлениями, настаивая на том, что, в первую очередь, иранская угроза сближает Израиль со странами Персидского залива.

Напомним, что завтра он вылетает в Москву, где собирается потребовать от Путина, чтобы соглашение о прекращении гражданской войны в Сирии предусматривало запрет на размещение иранских военных баз и плацдармов на территории страны. Помимо этого премьер напомнил, что сегодня вечером ему предстоит встретиться с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, кроме чего ему предстоит принять у себя министра иностранных дел Эстонии.

"Это вполне обычный день. Израиль является уважаемым государством, когда дело касается технологий, киберразведки и военной силы. Это выражается и на международных платформах, но не всегда, как в случае с администрацией Обамы на Совете Безопасности ООН", - напомнил он о том, что Вашингтон воздержался от вето на голосовании об антипоселенческой резолюции 2334 в декабре.
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