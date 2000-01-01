Ривлин пригласил монархов Великобритании в Израиль
Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил правящее монаршее семейство Великобритании посетить Израиль. Соответствующее заявление он передал через министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона, который прибыл вчера в Еврейское государство с официальным однодневным визитом.
Президент считает это самым лучшим подарком к отмечающемуся в этом году столетию декларации Бальфура, в которой предшественник Джонсона Артур Бальфур от имени британского правительства одобрил создание "национального очага для еврейского народа" в подмандатной Палестине.
"Это очень важный год в истории отношений Израиля и Соединенного Королевства. Мы отметим 100 лет со дня принятия декларации Бальфура, и для меня является большой честью передать королевской семье официальное приглашение посетить Израиль, чтобы отметить это событие", - сказал глава государства на встрече с британским дипломатом.
Встреча Реувена Ривлина и Бориса Джонсона 8 марта в Иерусалиме стала первой в серии встреч последнего с высокопоставленными представителями Израиля и Палестинской автономии. В частности он собирается отправиться в Рамаллу, где у него запланирована беседа с его палестинским коллегой Риядом аль-Малики и председателем ПА Махмудом Аббасом, после чего он вернется обратно в Иерусалим на встречи с лидером израильской оппозиции Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
В последний раз Джонсон посещал Израиль в сентябре прошлого года, когда он приехал на церемонию похорон экс-президента Шимона Переса.