08.03 14:53 MIGnews.com

Белый дом открестился от встреч Трампа с российским послом

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Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс опровергла сообщения американской прессы о встрече президента Трампа с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Она назвала предоставленную информацию недостоверной.Об этом сообщает газета The Huffington Post.Ранее американские СМИ сообщили о встрече президента США Дональда Трампа с российским послом во время предвыборной кампании. Как уже известно, пресса пишет, что встреча республиканца с послом РФ состоялась 27 апреля 2016 года в Вашингтоне.В свою очередь, Сандерс заявила, что главной проблемой было то, что сам магнат никогда во время избирательной кампании не встречался с какими-либо правительственными чиновниками РФ."Я думаю, что Трамп является главным человеком, который должен нести ответственность, и у него не было никакого взаимодействия. И я думаю, что это то, на чем нужно сосредоточиться", — резюмировала первый заместитель пресс-секретаря.