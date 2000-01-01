08.03 22:39 MIGnews.com

Трамп рассказал о решающей роли женщин в США

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере предложил присоединиться к нему в Международный женский день и вспомнить о решающей роли, которую играют женщины в американском обществе.“Я испытываю невероятное уважение к женщинам и ко множеству ролей, которым они служат, которые крайне важны для нашего общества и экономики”, — написал он.Трамп также подчеркнул, что женщины играют решающую роль не только в американском обществе, но и во всем мире.Ранее сообщалось, что восьмого марта начал работу сайт Makehersmile.world, на котором российских женщин можно поздравить с Международным женским днем.