08.03 15:17 MIGnews.com

Еврокомиссия будет в тупике, если Ле Пен станет президентом

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Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси рассказал в интервью западным СМИ, что у Еврокомиссии нет плана действий на случай, если в президентских выборах во Франции победит Марин Ле Пен, передает РИА Новости.Московиси сказал, что его политический опыт подсказывает, что “план Б” строить нельзя, а согласно “плану А”, лидер “Национального фронта” в выборах не победит. Он сказал, что победа Ле Пен «станет концом Европы», которую мы знаем сейчас.“И я надеюсь, что она проиграет с треском. Это был бы важный знак, что французы не дали ей обольстить себя”, - говорит евврокомиссар.Ранее действующий президент Франции Франсуа Олланд сказал, что считает своим долгом не допустить победы Ле Пен.