Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 08.03 15:17   MIGnews.com

Еврокомиссия будет в тупике, если Ле Пен станет президентом

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси рассказал в интервью западным СМИ, что у Еврокомиссии нет плана действий на случай, если в президентских выборах во Франции победит Марин Ле Пен, передает РИА Новости.

Московиси сказал, что его политический опыт подсказывает, что “план Б” строить нельзя, а согласно “плану А”, лидер “Национального фронта” в выборах не победит. Он сказал, что победа Ле Пен «станет концом Европы», которую мы знаем сейчас.

“И я надеюсь, что она проиграет с треском. Это был бы важный знак, что французы не дали ей обольстить себя”, - говорит евврокомиссар.

Ранее действующий президент Франции Франсуа Олланд сказал, что считает своим долгом не допустить победы Ле Пен.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:15
Египет приговорил 6 израильтян к 25 годам тюрьмы
15:48
Ривлин пригласил монархов Великобритании в Израиль
15:13
Премьер Польши: не переизбирать Туска главой Евросовета
14:53
Белый дом открестился от встреч Трампа с российским послом
14:28
В Мексике найдены фрагменты тел 6 человек в 13 мешках
14:23
Госпиталь Кабула зачистили от боевиков
13:51
Станция "Ха-Шалом" возобновит работу завтра в 5:00
13:36
В канадском городе из кранов полилась розовая вода
13:25
Напавшие на госпиталь в Кабуле боевики захватили заложников  
13:10
Совет Безопасности ООН осудил ракетные пуски КНДР
13:10
В Тель-Авиве ограбили иорданского посла
12:51
16 арабов задержали на Западном берегу
12:37
Нетаниягу следователям: не могу курить из-за проблем с носом
12:35
Facebook обвинил ВВС в распространении детского порно
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus