08.03 15:13 MIGnews.com

Премьер Польши: не переизбирать Туска главой Евросовета

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Премьер-министр Польши Беата Шидло обратилась к европейским лидерам с инициативой не переизбирать действующего главу Евросовета Дональда Туска, экс-премьера Польши, на следующий срок. Об этом она сообщила в открытом письме, опубликованном на сайте польского премьера.По ее словам, Туск, занимая пост главы Евросовета, вмешивался в политику Польши, поддерживая тех, кто в парламенте выступал против принятия бюджета страны. Шидло называет этот случай “беспрецедентным”.“Возможное продление мандата президента Евросовета против воли [правительства] его родной страны противоречило бы международному характеру работы Совета”, — написала польский премьер.Также она предложила нового кандидата на пост главы Евросовета от Польши — Яцека Сариуш-Вольского. Он занимал пост вице-президента Европарламента с 2004 по 2007 год.