Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












U.S. Department 08.03 15:13   MIGnews.com

Премьер Польши: не переизбирать Туска главой Евросовета

Премьер-министр Польши Беата Шидло обратилась к европейским лидерам с инициативой не переизбирать действующего главу Евросовета Дональда Туска, экс-премьера Польши, на следующий срок. Об этом она сообщила в открытом письме, опубликованном на сайте польского премьера.

По ее словам, Туск, занимая пост главы Евросовета, вмешивался в политику Польши, поддерживая тех, кто в парламенте выступал против принятия бюджета страны. Шидло называет этот случай “беспрецедентным”.

“Возможное продление мандата президента Евросовета против воли [правительства] его родной страны противоречило бы международному характеру работы Совета”, — написала польский премьер.

Также она предложила нового кандидата на пост главы Евросовета от Польши — Яцека Сариуш-Вольского. Он занимал пост вице-президента Европарламента с 2004 по 2007 год.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:15
Египет приговорил 6 израильтян к 25 годам тюрьмы
15:48
Ривлин пригласил монархов Великобритании в Израиль
15:17
Еврокомиссия будет в тупике, если Ле Пен станет президентом
14:53
Белый дом открестился от встреч Трампа с российским послом
14:28
В Мексике найдены фрагменты тел 6 человек в 13 мешках
14:23
Госпиталь Кабула зачистили от боевиков
13:51
Станция "Ха-Шалом" возобновит работу завтра в 5:00
13:36
В канадском городе из кранов полилась розовая вода
13:25
Напавшие на госпиталь в Кабуле боевики захватили заложников  
13:10
Совет Безопасности ООН осудил ракетные пуски КНДР
13:10
В Тель-Авиве ограбили иорданского посла
12:51
16 арабов задержали на Западном берегу
12:37
Нетаниягу следователям: не могу курить из-за проблем с носом
12:35
Facebook обвинил ВВС в распространении детского порно
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus