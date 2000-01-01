09.03 05:27 MIGnews.com

Госдеп США: санкции против России сохранятся

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Спикер Госдепартамента США Марк Тонер подтвердил намерение Вашингтона сохранить антиросссийские санкции.“Требуется уверенность в том, что все стороны, включая Россию, выполняют Минские соглашения», — заявил представитель ведомства. «Что касается санкций, в самом деле, они будут сохранены до тех пор, пока Россия не сделает того, что касается восточной Украины и Крыма”, — подчеркнул чиновник.По словам Тонера, госсекретарь Тиллерсон также подтвердил значительную приверженность США сотрудничеству с Украиной.Ранее Рекс Тиллерсон заявил о поддержке Вашингтоном Киева и сохранении санкций в отношении Москвы. Как сообщает МИД Украины, глава глава дипломатии США заверил своего украинского коллегу Павла Климкина, что ограничения в отношении России будут сняты лишь после выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Киеву Крыма и территорий в Донбассе.В ходе слушаний в Сенате США Климкин подчеркнул, что Тиллерсон сделал «сильное послание о поддержке Украины, и какие-либо уступки невозможны». Кроме того, по словам главы украинского МИДа, сходную позицию занял и президент США Дональд Трамп, говоря по телефону с Петром Порошенко.Руководитель МИД выразил Вашингтону признательность за подготовку американскими инструкторами украинских военнослужащих, которые стали “наиболее эффективны в отражении российских атак под Авдеевкой”. Климкин, как передает “Коммерсант”, также заявил, что рассчитывает на продолжение такой поддержки.Он добавил, что Киев выступает за пересмотр Будапештского меморандума, закрепившего неядерный статус страны. “Конечно, нам нужна поддержка США в перезапуске переговоров сторон, подписавших Будапештский меморандум. Соединенные Штаты должны сыграть ключевую роль в переговорах также по Донбассу и Крыму”, — сказал он в речи, которую транслировал телеканал C-SPAN.Министр подчеркнул, что антироссийские санкции не должны быть ослаблены, “если что и возможно, то только их усиление”.После распада СССР на территории Украины остался арсенал ядерного оружия. В 1994 году страна отказалась от ядерного вооружения, присоединившись к Будапештскому соглашению. При этом Киеву были предоставлены гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании. Украина обвиняла Россию в нарушении Будапештского меморандума после присоединения Крыма. Лондон и Вашингтон к заявлениям Киева присоединились.