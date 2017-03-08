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Арабские депутаты: закон о муэдзинах - объявление войны 08.03 14:02   MIGnews.com

Арабские депутаты: закон о муэдзинах - объявление войны

Принятие в первом чтении “закона о муэдзинах” в Кнессете увенчалось громким скандалом.

Депутат Роберт Илатов (НДИ) кричал депутату Усаме Саади (Объединенный Арасбкий Список): “Возвращайся в Саудовскую Аравию!”. Депутат Саади стал орать в ответ, и его вывели из зала заседаний. Через некоторое время из зала вывели депутата Ахмеда Тиби - прервав его речь, которую он произносил на трибуне.




Депутат Зухаир Бахлуль (Сионистский Лагерь” заявил: “Этот закон - объявление войны между просвещением и тьмой, войной и расизмом. Шейхи и раввины обратились в Кнессет и сообщили, что они против этого закона. Нетаниягу снова преуспел в подстрекательстве против арабского меньшинства - с тем, чтобы отвлечь внимание публики от его постыдных расследований”.




Лидер партии Мерец Захава Гальон атаковала правые партии, поддержавшие законопроект: “Невозможно игнорировать то фиаско, которое случилось здесь - устроено настоящее соревнование в ненависти к арабам”. Обращаясь к депутату Орену Хазану Захава сказала: “Вы - ничтожная коалиция, вы ничтожные депутаты, и ты - ничтожен. Кто мог подумать, что такой день настанет? Вместо того, чтобы уважать их традиции, что мы творим? Позор”. Министр Гилад Эрдан потребовал от Гальон извиниться, на что та проорала: “Сначала извинись за Умм эль-Хиран”.

Лидер Объединенного Списка Айман Уда порвал текст законопроекта - и был выведен из зала.

Депутат Хазан пошел к скамьям Объединенного Списка, призывая депутатов к тишине.

Депутат Илатов кричал членам Арабского Списка: “иудаизм был здесь до вас и останется после вас”. Заместитель спикера Кнессета Ицхак Вакнин (ШАС), ведший заседание, сказал: “Не подливай масла в огонь”.

За закон проголосовали 55 депутатов, против - 48.
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