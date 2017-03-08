08.03 14:02 MIGnews.com

Арабские депутаты: закон о муэдзинах - объявление войны

סערה בכנסת: במהלך דיון על "חוק המואזין", יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה קרע את הצעת החוק והוצא מהאולם pic.twitter.com/9NVoibwIJc — חדשות 10 (@news10) March 8, 2017

מהומה בכנסת על "חוק המואזין" - ח"כים הורדו מבימת הנאומים, הצעת החוק נקרעה לגזרים pic.twitter.com/h8gIzUu7wz — חדשות 2 (@Channel2News) March 8, 2017

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