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Нетаниягу следователям: не могу курить из-за проблем с носом 08.03 12:37   MIGnews.com

Нетаниягу следователям: не могу курить из-за проблем с носом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, отвечая на вопросы следователей по “делу 1000” удивил их, сообщив о проблемах со своим носом.

Нетаниягу заявил, что не может выкуривать то количество сигар, которое ему якобы подарил голливудский магнат Арнон Милчэн, поскольку страдает из-за синусита.

Доктор Цви Беркович, личный врач премьера, подтвердил слова пациента: “Это - не алиби, это - правда. Он не курит много и он никогда не курил много в прошлом. У него есть медицинская проблема, которая не позволяет ему курить”.

По словам Берковича, Нетаниягу уже давно не курит сигар.
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