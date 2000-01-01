08.03 11:35 MIGnews.com

Ирак готов бороться с ISIS и за пределами Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ирак готов продолжит борьбу с боевиками экстремистской группировкой "Исламское Государство" в Сирии и в других странах, но только, если власти дадут на это свое разрешение. Об этом сообщил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в среду, 8 марта."Я уважаю суверенитет других государств и удостоверился в разрешении сирийских властей атаковать боевиков [на территории Сирии]", — цитирует Reuters слова аль-Абади.Напомним, что иракские войска впервые произвели удары по позициям террористов ISIS в Сирии 24 февраля текущего года."Я без колебаний готов атаковать позиции боевиков в соседних странах, мы продолжим борьбу с ними", — резюмировал премьер.