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Раввин Левитнштейн о женщинах в армии: это - безумие 08.03 11:01   MIGnews.com

Раввин Левитнштейн о женщинах в армии: это - безумие

Известный раввин Игаль Левинштейн, руководитель курса подготовки к армии религиозной молодежи в Эли, обрушился с резкой критикой на тренд усиления роли женщин в ЦАХАЛе.




Выступая перед своими учениками, раввин Левинштейн заявил: “Я не боюсь, если люди женятся в армии. Когда ты горячий пирожок, ты выбираешь себе горячую жену. Фундаментально. Конечно она будет привлекательна, если только не служила в Каракаль, как она будет после этого привлекательной? Ну и что из того,Ючто она командовала взводом, Это безумие, это дурдом. Но если это - религиозная девушка, забудьте об этих светских. Нам портят девушек, тех, которых забирают в армию. Они идут туда еврейками, а возвращаются оттуда уже не еврейками. Я говорю не о генетике. Я говорю о ценностях. Вся система ценностей и приоритетов у них сбивается, дом, карьера, все сбивается, нельзя этого допускать”.

Как и следовало ожидать, высказывания раввина Левинштейна породили волну яростной критике в израильском военно-политическом истеблишменте.

Бригадный генерал в отставке Рахель Тевах-Визель , являющаяся советником по женским вопросам в ЦАХАЛе назвала комментарии раввина “вызывающими ярость” и “трусливыми”, и заявила что раввины, поддерживающие Левинштенйна просто “напуганы”, потому что “поезд уже ушел”.

Тевах-Визель заявила, что 85% религиозных девушек, служащих в армии заявили, что их вера во время прохождения службы или осталась на прежнем уровне, или еще более укрепилась. В настоящий момент в армии служит около 4 тысяч девушек из религиозных семей.

Министр обороны Авигдор Либерман, находящийся с официальным визитом в Вашингтоне заявил: “Мы пересмотрим ту позицию, которую занимает раввин Левинштейн и то, насколько он подходит к тому, чтобы готовить молодых людей к службе в армии. С момента создания государства женщины служили в армии, и внесли невероятный вклад в дело безопасности государства. Атака раввина Левинштейна не только бьет по женщинам Израиля, она бьет по ЦАХАЛу, по главным ценностям ЦАХАЛа и по главным ценностям государства Израиль”.

Раввин Левинштейн, подполковник запаса ЦАХАЛа, организовал курсы подготовки к службе в армии в 1987 году. Через курсы прошли десятки тысяч молодых религиозных евреев, которые впоследствии служили в ЦАХАЛе.
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