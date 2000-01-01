08.03 11:23 MIGnews.com

Турция обвинила Германию в политическом давлении на турков

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Берлин в систематическом давлении на граждан Турции в Германии. При этом он подчеркнул, что правительство препятствует тем, кто поддерживает предложение турецкого президента Эрдогана расширить полномочия.В частности он отметил, что власти Германии препятствуют ряду запланированных встреч сторонников турецкого лидера, зарывая помещения. Об этом сообщает агентство Reuters.Об этом он заявил вовремя выступления в здании генконсульства Турции в Гамбурге, куда он прибыл в рамках запланированной встречи с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.Кроме этого Чавушоглу также обвинил ЕС в шантаже и политическом давлении по отношении к его стране.