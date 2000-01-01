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YouTube 08.03 11:23   MIGnews.com

Турция обвинила Германию в политическом давлении на турков

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Берлин в систематическом давлении на граждан Турции в Германии. При этом он подчеркнул, что правительство препятствует тем, кто поддерживает предложение турецкого президента Эрдогана расширить полномочия.

В частности он отметил, что власти Германии препятствуют ряду запланированных встреч сторонников турецкого лидера, зарывая помещения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Об этом он заявил вовремя выступления в здании генконсульства Турции в Гамбурге, куда он прибыл в рамках запланированной встречи с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

Кроме этого Чавушоглу также обвинил ЕС в шантаже и политическом давлении по отношении к его стране.
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