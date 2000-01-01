Турция обвинила Германию в политическом давлении на турков
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Берлин в систематическом давлении на граждан Турции в Германии. При этом он подчеркнул, что правительство препятствует тем, кто поддерживает предложение турецкого президента Эрдогана расширить полномочия.
В частности он отметил, что власти Германии препятствуют ряду запланированных встреч сторонников турецкого лидера, зарывая помещения. Об этом сообщает агентство Reuters.
Об этом он заявил вовремя выступления в здании генконсульства Турции в Гамбурге, куда он прибыл в рамках запланированной встречи с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.
Кроме этого Чавушоглу также обвинил ЕС в шантаже и политическом давлении по отношении к его стране.