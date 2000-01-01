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YouTube 09.03 02:33   MIGnews.com

В Конгрессе пройдут слушания по вмешательству РФ в выборы

В Конгрессе США пройдут слушания по "вмешательству" России в выборы

Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проведет слушания по приписываемым Вашингтоном России попыткам повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Первые из открытых слушаний пройдут 20 марта.

"Я хочу провести как можно больше открытых слушаний по этому делу", — уточнил в беседе с журналистами председатель комитета Дэвин Нуньес. По его словам, на слушаниях выступят директор ФБР США Джеймс Коми, руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования Вооруженных сил США адмирал Майкл Роджерс, бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, бывшая и. о. министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан.

Cписок участников может быть изменен, передает ТАСС. Например, в качестве участника был приглашен бывший помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, который ушел в отставку после сообщению газеты The Washington Post о его беседе об антироссийских санкциях с послом России в США Сергеем Кисляком. Однако Флинн не вошел в "официальный список приглашенных"

При этом Нуньес вновь заявил, что у комитета отсутствуют доказательства того, что Россия "помогла избрать Дональда Трампа президентом". "Я не думаю, что это так, и что доказательства этого существуют, — пояснил конгрессмен. — Но мы в рамках собственного расследования хотим выяснить, существует ли какая-либо информация, которая указывает на это".

Обвинения в кибератаках против американских политических организаций были одним из главных предлогов для введения США в декабре прошлого года санкций против некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Также США выслали 35 российских дипломатов и закрыли две принадлежащие РФ дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве причастность к кибератакам неоднократно отвергали. Комментируя упомянутые санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их проявлением агрессии.
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