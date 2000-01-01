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Посольство РФ в Праге может `очутиться` на площади Немцова | Фото:09.02 00:07   MIGnews.com

Посольство РФ в Праге может "очутиться" на площади Немцова

Городской совет Праги рассмотрит возможность переименования площади "Под каштанами", где располагается посольство Российской Федерации, в честь известного оппозиционера Бориса Немцова, несколько лет назад застреленного в Москве.

Соответствующий законопроект подал мэр Праги Зденек Гржиб, сообщает пресс-служба градоначальника.

Голосование запланировано на 24 февраля. Профильный комитет горсовета не нашел технических, административных или организационных препятствий для переименования площади. По словам градоначальника, власти хотят провести церемонию открытия в пятую годовщину убийства политика.

Кроме того, власти чешской столицы планируют также увековечить имя известной российской журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, застреленной в парадном собственного дома в 2006 году. Ее именем могут назвать участок пешеходной дорожки в пражском парке Стромовка.

"Убийства журналистов — одна из «красных линий», указывающих на уровень демократии в стране", — резюмировал Гржиб.


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