08.02 19:49 MIGnews.com

"ЦРУ и Израиль захватили часть правительства Ирака"

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Каис Хазали, лидер проиранской милиции в Ираке, обвинил США в том, что они контролируют одно из вооружений иракского правительства через ЦРУ, и обвинил Израиль в вооружении протестующих."Американо-израильский проект в Ираке направлен на то, чтобы вызвать внутренние конфликты", - сказал он, согласно сообщениям иранских СМИ. Хазали является главой ополчения Асаиб Ахл аль-Хак, которое является частью официальных военизированных подразделений народной мобилизации Ирака.США назвали Хазали одним из ведущих проиранских голосов Ирака. Считается, что он скрывался после авиаударов США и убийства Кассема Сулеймани.Хазали заявил, что США и Израиль устроили заговор в Ираке для разжигания протестов. США в декабре ввели санкции против Хазали и его брата за подавление протестов. По его мнению, у США есть план для эскалации ситуации в стране, который состоит из трех частей для Ирака: план А - фальсификация на выборах в 2018 году, план Б - октябрьске протесты, а план С - убийства протестующих.По словам Хазали, у него есть "секретные документы", которые ему передал Кассем Сулеймани. В документах доказывается, что ЦРУ проникло в одну из частей правительства Ирака и, что высокопоставленный член одной из ветвей власти Ирака является "рекрутером для проекта ЦРУ".Хазали также обвиняет и Израиль в захвате власти Ирака.Более 600 протестующих были убиты при подавлении протестов народными милициями.