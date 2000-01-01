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Айман Уда предпочитает уд 08.02 18:41   MIGnews.com

Айман Уда предпочитает уд

Представители левых и арабских политических партий обрушились с жесткой критикой на члена Кнессета от Кахоль Лаван Йоаза Хенделя.

Лидер Объединенного Арабского Списка Айман Уда заявил: “Если есть что-то, что подрывает теорию европейского супрематизма Хенделя, так это отсутствие культуры, которое он продемонстрировал в  
интервью Гаарец. Я всегда предпочитал уд Касбаджа концертам Вагнера, и я могу еще и преподать этому грубияну уроки Баха”.

Член Кнессета Тамар Зандберг (Мерец) обозвала Хенделя “Троянским Конем”: “В то время как мы работаем над созданием левого правительства во главе с Ганцем в Кахоль Лаван появились Троянские Кони, чья цель - предотвратить создание подобного правительства.  Расистские голоса, которые мы услышали на этой неделе пытаются предотвратить смену власти в Израиля”.

Лидер партии Балад Ахмед Тибби заявил: "Хендель — белый расист, ненавидящий и арабов, и мизрахим. Хендель - не Тарзан, Хедель — джунгли. Хендель, наверное, слушает Вагнера каждый раз , когда сапог оккупации топчети бесправных палестинцев, потому что та же самая западная культура поощряет поселения, ограбление и аннексию. Я презираю его взгляд на жизнь — его и некоторых его единоверцев в еврейское превосходство".


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