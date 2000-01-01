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Ментальность дарбуки: члена Кахоль Лаван обвинили в расизме 08.02 17:42   MIGnews.com

Ментальность дарбуки: члена Кахоль Лаван обвинили в расизме

Депутат Кнессета от партии Кахоль Лаван Йоаз Хендель дал интервью газете Гаарец.

Хендель сообщил: "Сюда приехали самые разные люди, часть приехала с ментальностью концерта в Вене, а часть - с ментальностью дарбуки”.

Относительно арабских государств Хендель сказал: “Я думаю, что арабская культура вокруг нас - джунгли”.

Другой член Кахоль Лаван, Офер Шелах, поспешил откреститься от заявлений Хенделя: “Речь идет о постыдных заявлениях, которые не должны были быть произнесены и не отражают духа Кахоль Лаван”.

Ликуд немедленно атаковал Хенделя, издав заявление, в котором говорится: “Йоаз Хендель - Гарбуз 2020 (имеется в виду выступление известного израильского артиста и левака Яира Гарбуза перед выборами 2015 года, в котором он обрушился на “банду воров и целователей мезузот). Он относится к избирателям Ликуда как к обладателям “ментальности дарбуки. Таково его отношение к людям, вернувшимся домой, в Израиль, с богатой и развитой культурой. Позор!”.

Сам Хенедель заявил, что его “неправильно поняли”: “В Израиле есть тысяча цветов и оттенков, и хорошо, что это так. В конечном итоге видение - это один народ, а тысяча разделенных общин. Когда нибудь это случится. Я в это верю. Жаль, что есть те, кто пытается нас расколоть ради предвыборной кампании. Я, между прочим, больше люблю дарбуки, чем классическую музыку. Шабат шалом!”


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