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Сирийская армия взяла под контроль новый город | Фото:08.02 17:39   MIGnews.com

Сирийская армия захватила Сарагеб

В субботу, 8 февраля, сирийская армия взяла под контроль стратегически важный город Сарагеб в результате недавнего наступления против последнего оплота ополчения страны - Идлиба.

Это наступление произошло вскоре после того, как Турция направила дополнительные войска в регион и пригрозила отреагировать, если какой-либо из ее военных наблюдательных постов в Идлибе, созданных в соответствии с перемирием в 2018 году, подвергнется нападению.

"Армейские подразделения теперь осуществляют полный контроль над городом Сарагеб." - сообщили военные.

С декабря сирийские правительственные силы предприняли мощную атаку на регион Идлиб при поддержке России, отбирая город за городом, несмотря на предупреждения союзника повстанцев Турции.


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