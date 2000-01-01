08.02 17:39 MIGnews.com

Сирийская армия захватила Сарагеб

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В субботу, 8 февраля, сирийская армия взяла под контроль стратегически важный город Сарагеб в результате недавнего наступления против последнего оплота ополчения страны - Идлиба.Это наступление произошло вскоре после того, как Турция направила дополнительные войска в регион и пригрозила отреагировать, если какой-либо из ее военных наблюдательных постов в Идлибе, созданных в соответствии с перемирием в 2018 году, подвергнется нападению."Армейские подразделения теперь осуществляют полный контроль над городом Сарагеб." - сообщили военные.С декабря сирийские правительственные силы предприняли мощную атаку на регион Идлиб при поддержке России, отбирая город за городом, несмотря на предупреждения союзника повстанцев Турции.