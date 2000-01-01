08.02 16:40 MIGnews.com

Хаменеи: Иран не представляет угрозы для других стран

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Иран не представляет никакой угрозы для других стран, заявил в субботу, 8 февраля, верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, сообщает государственное телевидение Исламской Республики. Он добавил, что Тегеран намерен концентрироваться на собственной безопасности."Иран не представляет угрозы для любой другой страны ... Наша единственная цель - убедиться, что наша безопасность гарантирована", - сказал Хаменеи группе командиров и сотрудников ВВС Ирана. Тем не менее, по словам Хаменеи, Иран должен увеличить свою военную мощь, чтобы предотвратить войну."Мы должны быть сильными, чтобы предотвратить любую войну против страны. Слабость побудит наших врагов атаковать Иран.""Эти санкции США являются преступным деянием ... но мы можем превратить их в возможность, дистанцируя экономику Ирана от зависимости от экспорта нефти", - продолжил Хаменеи.Исламская Республика пообещала увеличить свою военную мощь, несмотря на усиливающееся давление со стороны западных стран по сокращению ее военного потенциала, включая программу баллистических ракет."После революции их целью было помешать нам иметь сильные вооруженные силы и сильные воздушные силы ... ... но посмотрите на нас сейчас. Мы даже строим самолеты. Мы превратили их давление в возможности", - добавил лидер Ирана.