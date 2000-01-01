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Иран хочет помирить Турцию и Сирию | Фото:08.02 15:39   MIGnews.com

Иран хочет помирить Турцию с Сирией

Иран готов помочь Анкаре и Дамаску разрешить назревающий конфликт, заявил в субботу, 8 февраля, МИД Ирана.

На встрече между специальным посланником ООН по Сирии, Гейром Педерсеном и иранскими официальными лицами Тегеран подчеркнул важность решения конфликта в Сирии с помощью дипломатии, говорится в его сообщении на его веб-сайте.

"Во время встречи Иран подтвердил, что гражданские лица в Сирии не должен использоваться в качестве живого щита ... и что Иран готов выступить посредником между Турцией и Сирией для решения проблемы", - сообщается на сайте.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил отогнать сирийские войска в Идлибе, если они не будут выведены к концу месяца. В понедельник в результате обстрела возле города Сарагеба были убиты восемь турецких солдат.


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