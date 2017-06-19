"Авиалайнер, который чуть не сбил Израиль". Подробности
В израильской и международной прессе опубликованы подробности о “гражданском авиалайнере, который чуть не сбили по вине Израиля” в момент серии атак в районе Дамаска 6 февраля.
Российское министерство обороны обвинило израильский генеральный штаб в том, что действия израильских ВВС “поставили под угрозу гражданский самолет с 172 пассажирами на борту”. В первоначальных российских сообщениях ничего не говорилось о том, что это был за самолет и откуда он прилетел. Пресс-представитель министерства обороны России генерал Игорь Конашенков подчеркнул, что во всем мире движение пассажирских рейсов осуществляется в известных высотных эшелонах, которые радиолокационные средства Израиля отчетливо видят. Он добавил, что не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.
"Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС", — отметил Конашенков.
На основании данных сайта Flightradar установлено, что речь идет о рейсе 6Q514 сирийской компании Cham Wings . Рейс выполнялся на самолете Airbus A320.
Следует отметить, что Cham Wings является одной из компаний, используемых Корпусом стражей исламской революции для переброски боевиков про-иранских милиций из Ирака, участвующих в гражданской войне на стороне Асада.
Услугами компании неоднократно пользовался, среди прочих, командир Сил Аль-Кудс Касем Сулеймани. По данным в арабской прессе именно работники этой компании “сдали” израильской разведке Сулеймани. которая, в свою очередь сообщила американцам о его прилете в Багдада на лайнере Cham Wings . Подробнее об этом можно прочитать в материале "Сулеймани сдали работники аэропорта Багдада".
По данным Flightradar самолет уже заходил на посадку и снизился с высоты 10 тысяч метров до 2 тысячи метров в районе международного аэропорта Дамаска. 13 минутами позднее, уже находясь в воздушном коридоре для посадки в аэропорту самолет внезапно начал набирать высоту. Именно в это время началась израильская атака. Самолет вернулся на высоту около 8200 метров, и начал круговое маневрирование на большой скорости. Маневры окончились приземление на российской авиабазе Хмеймим Латакии, к северо-западу от Дамаска.
Подобный инцидент уже случался ранее. Тот же самый рейс - 6Q514, заходил на посадку в Дамаске во время израильской атаки 26 декабря 2018 года. Во время атаки самолет начал кружить и быстро набирать скорость и высоту. Он приземлился в Хмеймим. . Через день после этого Россия обвинила Израиль в том, что его действия “поставили под угрозу два пассажирских авиалайнера”.