08.02 10:06 MIGnews.com

Новое правительство Германии официально против поселений

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7 января в парламенте ФРГ была сформирована новая коалиция – в нее войдут блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.В опубликованном коалиционном соглашении Берлин официально занял позицию, противоположную администрации США, касательно признания Иерусалима столицей Израиля, а также раскритиковал поселенческую политику Еврейского государства, чего не прописывалось никогда прежде."Текущая поселенческая политика Израиля противоречит международному праву и не имеет нашей поддержки, поскольку препятствует мирному регулированию путем "двух государств". Германия продолжит работать над урегулированием ближневосточного конфликта на основании решения о "двух государствах". Статус Иерусалима и другие вопросы, связанные с окончательным статусом, должны быть урегулированы только в ходе двусторонних переговоров, чтобы они могли быть приняты долговечно и на постоянном основании", - говорится в соглашении.В то же время новое правительство напомнило о своем историческом обязательстве перед Израилем."Мы принимаем особую ответственность Германии перед Израилем как еврейским и демократическим государством и его безопасностью. Право Израиля на существование и безопасность не являются для нас предметом обсуждения", - говорится в документе.Кроме того, в коалиционном соглашении прописана поддержка Берлином Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.