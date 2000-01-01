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Новое правительство Германии официально против поселений | Фото: Erlebnis Europa/Flickr08.02 10:06   MIGnews.com

Новое правительство Германии официально против поселений

7 января в парламенте ФРГ была сформирована новая коалиция – в нее войдут блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.

В опубликованном коалиционном соглашении Берлин официально занял позицию, противоположную администрации США, касательно признания Иерусалима столицей Израиля, а также раскритиковал поселенческую политику Еврейского государства, чего не прописывалось никогда прежде.

"Текущая поселенческая политика Израиля противоречит международному праву и не имеет нашей поддержки, поскольку препятствует мирному регулированию путем "двух государств". Германия продолжит работать над урегулированием ближневосточного конфликта на основании решения о "двух государствах". Статус Иерусалима и другие вопросы, связанные с окончательным статусом, должны быть урегулированы только в ходе двусторонних переговоров, чтобы они могли быть приняты долговечно и на постоянном основании", - говорится в соглашении.

В то же время новое правительство напомнило о своем историческом обязательстве перед Израилем.

"Мы принимаем особую ответственность Германии перед Израилем как еврейским и демократическим государством и его безопасностью. Право Израиля на существование и безопасность не являются для нас предметом обсуждения", - говорится в документе.

Кроме того, в коалиционном соглашении прописана поддержка Берлином Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
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