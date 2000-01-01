Социал-демократов Германии впервые возглавит женщина
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Андреа Налес возглавит партию немецких социал-демократов, сменив на этом посту Мартина Шульца.
Об этом в четверг, 8 февраля сообщает FAZ, передает РИА Новости.
На заседании правления партии Шульц уточнил, что собирается уйти в отставку 2 марта, после завершения голосования членов СДПГ о "большой коалиции", передает издание.
Отметим, Андреа Налес станет первой женщиной во главе социал-демократов за почти 155-летнюю историю партии. При этом она по-прежнему будет возглавлять фракцию СДПГ в Бундестаге.
По данным издания, Мартин Шульц, в свою очередь, собирается заменить Зигмара Габриэля на должности министра иностранных дел ФРГ.
Напомним, накануне Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии достигли соглашения по формированию нового коалиционного правительства после заключительного раунда переговоров, который продолжался почти сутки.