08.02 13:13 MIGnews.com

Социал-демократов Германии впервые возглавит женщина

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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Андреа Налес возглавит партию немецких социал-демократов, сменив на этом посту Мартина Шульца.Об этом в четверг, 8 февраля сообщает FAZ, передает РИА Новости.На заседании правления партии Шульц уточнил, что собирается уйти в отставку 2 марта, после завершения голосования членов СДПГ о "большой коалиции", передает издание.Отметим, Андреа Налес станет первой женщиной во главе социал-демократов за почти 155-летнюю историю партии. При этом она по-прежнему будет возглавлять фракцию СДПГ в Бундестаге.По данным издания, Мартин Шульц, в свою очередь, собирается заменить Зигмара Габриэля на должности министра иностранных дел ФРГ.Напомним, накануне Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии достигли соглашения по формированию нового коалиционного правительства после заключительного раунда переговоров, который продолжался почти сутки.