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В партии Шульца определились с новым лидером | Фото:08.02 13:13   MIGnews.com

Социал-демократов Германии впервые возглавит женщина

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Андреа Налес возглавит партию немецких социал-демократов, сменив на этом посту Мартина Шульца.

Об этом в четверг, 8 февраля сообщает FAZ, передает РИА Новости.

На заседании правления партии Шульц уточнил, что собирается уйти в отставку 2 марта, после завершения голосования членов СДПГ о "большой коалиции", передает издание.

Отметим, Андреа Налес станет первой женщиной во главе социал-демократов за почти 155-летнюю историю партии. При этом она по-прежнему будет возглавлять фракцию СДПГ в Бундестаге.

По данным издания, Мартин Шульц, в свою очередь, собирается заменить Зигмара Габриэля на должности министра иностранных дел ФРГ.

Напомним, накануне Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии достигли соглашения по формированию нового коалиционного правительства после заключительного раунда переговоров, который продолжался почти сутки.
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