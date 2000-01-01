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Парламент Израиля обсудит признание Голодомора геноцидом | Фото:08.02 12:47   MIGnews.com

Парламент Израиля обсудит признание Голодомора геноцидом

В парламент Израиля внесен законопроект, который предусматривает признание голода 1932-1933 годов в Украине актом геноцида и объявляющий 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора.

Как сообщает Jerusalem Post, депутат Кнессета Акрам Хасон (партия Кулану) предложил законопроект, в котором говорится: "Кнессет объявляет 6 декабря Днем памяти о геноциде украинцев ("Голодомор")".

По словам политика, он был вдохновлен на представлении законопроекта после недавнего визита в Украину, назвав это способом выразить то, что человеческая жизнь и достоинство являются первичными ценностями.

"Я был удивлен, потому что я не знал, насколько ужасен был голод. Он убил многих евреев и других людей. Это был преднамеренный голод, и мы должны его признать, потому что мы - страна, созданная после геноцида", - сказал он.

В свою очередь радиостанция Галей ЦАХАЛ сообщила со ссылкой на анонимные источники в МИД России, что Москва разгневана этой инициативой депутата и грозит резким ухудшением отношений с Израилем, если законопроект будет утвержден Кнессетом.

Напомним, к настоящему времени Голодомор признали геноцидом украинского народа 24 страны мира.
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