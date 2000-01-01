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США подтвердили вмешательство хакеров РФ в выборы | Фото:08.02 10:47   MIGnews.com

США подтвердили вмешательство хакеров РФ в выборы

Российские хакеры до президентских выборов 2016 года получили доступ к спискам избирателей в некоторых штатах.

Об этом сообщила глава отдела киберзащиты Департамента внутренней безопасности США Джанет Манфра в интервью телеканалу NBC News, передает в четверг, 8 февраля РИА Новости.

"Я не могу обсуждать секретную информацию публично, но мы видели, как целями стал 21 штат, и исключительно в небольшое количество из них действительно успешно проникли"", - подчеркнула Манфра.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь именно о российских правительственных структурах, а не просто о российских хакерах, она отметила: "Да, в этом нет сомнений".

По данным издания, Джефф Джонсон, который был пресс-секретарем Министерства внутренней безопасности во время российских атак, так же это подтвердил.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная разведка США обнародовала незасекреченную версию доклада о кибератаках хакеров РФ во время президентских выборов.

Согласно документу, разведка США считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы американского лидера Дональда Трампа.
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