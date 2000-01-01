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Депутат Яаков Пери объявил об уходе из Кнессета 08.02 08:10   MIGnews.com

Партия уважает решение Яакова Пери покинуть Кнессет

Депутат Кнессета Яаков Пери ("Еш Атид") объявил об уходе из Кнессета. Он подал соответствующее письмо спикеру парламента Юлию Эдельштейну.

"Мы с уважением относимся к решению Пери покинуть Кнессет. Пери более 30 лет прослужил в общей службе безопасности (ШАБАК), получил тяжелые ранения, но вернулся на службу. Неоценимый вклад Яакова Пери в укрепление безопасности государства будет примером для поколений. Я высоко ценю решение Яакова Пери, которое отражает ценности, на которых построена партия "Еш Атид" и те общественные нормы, которым она следует", - прокомментировал решение депутата Кнессета Яакова Пери лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Место Яакова Пери займет Пнина Тамано Шата, которая была депутатом Кнессета 19 созыва.

Пресс-служба фракции "Еш Атид"
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