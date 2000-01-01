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Ольмерт назвал цену, уплаченную за Гилада Шалита, завышенной | Фото: Israel Defense Forces/Flickr08.02 07:55   MIGnews.com

Экс-премьер назвал цену, уплаченную за Шалита, завышенной

Израильский экс-премьер-министр Эхуд Ольмерт раскритиковал своего преемника Биньямина Нетаниягу за заключенную им в 2011 году "сделку Шалита", заявив, что в свое время отказался принимать условия палестинцев.

Как известно, старшина танковых войск Израиля Гилад Шалит пробыл в плену у боевиков сектора Газа с 2006 по 2011 год. То есть, он два года его заключения совпали с пребыванием Эхуда Ольмерта у власти, которое прекратилось в 2008 году.

Бывший глава правительства утверждает, что отверг условия террористов, посчитав их завышенными.

"Сложно рассуждать о цене, которую мы заплатили. Цена, которую отказался платить я, была ниже как по числу освобожденных, так и по их званиям", - признался он, выступая 7 февраля в тель-авивском Музее еврейской диаспоры.

Ольмерт говорит, что лично уведомил о своем решении родителей Шалита.

"Я всегда говорил им: «Вы родители, вы можете попросить освободить не тысячу, а десять тысяч». Я понимающий человек, но как премьер-министр я этого не сделаю. С точки зрения премьер-министра все должно рассматриваться иначе", - сказал вышедший недавно из тюрьмы политик.

"Несмотря на всю боль, государство не может идти на войну и подвергать опасности своих солдат ради освобождения одного человека. Это неправильно. Это должно быть сказано вместо разговоров о еврейском милосердии. Это работа руководства страны", - сказал Ольмерт.
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