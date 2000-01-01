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Нетаниягу: расследовать ложные инсинуации Альшейха 08.02 07:43   MIGnews.com

Нетаниягу: расследовать ложные инсинуации Альшейха

Заявления начальника израильской полиции Рони Альшейха в эфире программы Увда о том, что за следователями по делам премьер-министра Нетаниягу следили породили настоящее политическое цунами.

Острая реакция премьер-министра последовала незамедлительно: “Я в шоке от того, что начальник полиции Израиля повторяет перед журналистами ложные инсинуации Ритмана, который распространял не менее ложные слухи о том, что премьер-министр якобы вовлечен в кампанию по обвинению Ритмана в сексуальных домогательствах”.

Генерал полиции Рони Ритман на днях был вынужден уйти с поста начальника управления по борьбе с коррупцией Лахав 433. Именно это управление расследует дела против Нетаниягу. В 2015 году офицер полиции обвинила Ритмана в сексуальных домогательствах. Эту жалобу рассмотрел отдел минюста по расследованию нарушений в полиции (МАХАШ). Были проведены и другие проверки, в ходе которых Ритман находился в отпуске. Ритман с самого начала отрицал свою вину. Он был отправлен в отпуск до окончания расследования. В декабре 2015 года тогдашний юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн распорядился прекратить расследование в отношении главы "Лахав-433". После этого Альшейх восстановил Ритмана в прежней должности.

Нетаниягу не мог сдержать своих эмоций: “Как это возможно, что Ритман возглавляет управление, расследующее дела против премьер-министра и лично формулирует рекомендации против него? Каждый уважающий себя человек должен задаться вопросом как люди, делающие подобные бредовые заявления о премьер-министре могут непредвзято расследовать его и вносить непредвзятые рекомендации. Большая тень легла на полицию и на полицейские рекомендации в деле о премьер-министре Биньямине Нетаниягу”.

Нетаниягу заявил: “Намеки шефа полиции настолько серьезны, что они требуют немедленного и объективного расследования - расследования утверждений о том, что премьер-министр послал частных детективов. После того, как будет выяснено, что этого не было, следует также расследовать процесс формулирования рекомендаций полиции против премьер-министра”.
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