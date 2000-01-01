08.02 07:21 MIGnews.com

Альшейх: за следователями по делу Нетаниягу следили

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Шеф израильской полиции Рони Альшейх в интервью программе Увда заявил, что за офицерами, расследующими дела Биньямина Нетаниягу, следили частные детективы “нанятые могущественными людьми”.Альшейх, однако, заявил, что полиция не стала расследовать того, кто стоит за слежкой.Альшейх сказал: “На людей, проводивших расследование оказывалось давление. Вокруг их семей и соседей сновали детективы, собиравшие информацию о следователях”.На вопрос о том, почему полиция не расследовала факт слежки, Альшейх ответил: “Бывают ситуации, в которых не всегда удобно открывать расследование, которое может отразиться на другом расследовании”.Альшейх добавил: “Я сказал, что запрещено давить на следователей через семьи. Именно поэтому я публично протестовал против феномена. Я не разбирался с теми, кто их послал, но слежка прекратилась”.На вопрос о том, понимает ли он, что выдвижение обвинения против Нетаниягу может привести к окончанию политической карьеры премьера, Альшейх ответил: “Это не то, что доставляет мне удовольствие, но такова моя работа”.