Альшейх: за следователями по делу Нетаниягу следили
Шеф израильской полиции Рони Альшейх в интервью программе Увда заявил, что за офицерами, расследующими дела Биньямина Нетаниягу, следили частные детективы “нанятые могущественными людьми”.
Альшейх, однако, заявил, что полиция не стала расследовать того, кто стоит за слежкой.
Альшейх сказал: “На людей, проводивших расследование оказывалось давление. Вокруг их семей и соседей сновали детективы, собиравшие информацию о следователях”.
На вопрос о том, почему полиция не расследовала факт слежки, Альшейх ответил: “Бывают ситуации, в которых не всегда удобно открывать расследование, которое может отразиться на другом расследовании”.
Альшейх добавил: “Я сказал, что запрещено давить на следователей через семьи. Именно поэтому я публично протестовал против феномена. Я не разбирался с теми, кто их послал, но слежка прекратилась”.
На вопрос о том, понимает ли он, что выдвижение обвинения против Нетаниягу может привести к окончанию политической карьеры премьера, Альшейх ответил: “Это не то, что доставляет мне удовольствие, но такова моя работа”.