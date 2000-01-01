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08.02 06:59   MIGnews.com

По "делу 1000" Нетаниягу хотят обвинить во взяточничестве

В израильские СМИ вечером 7 февраля был слит документ, обсуждение которого должно пройти в управлении по борьбе с коррупцией Лахав 433.

Документ рекомендует вынести обвинительное заключение по так называемому “делу 1000”. Заседание пройдет под председательством шефа израильской полиции Рони Альшейха. Авторы документа рекомендуют обвинить премьер-министра страны во взяточничестве.

Второй канал израильского ТВ сообщает, что в “деле 1000” собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения”.

Относительно “дела 2000” ситуация “более сложная” и полиция передаст материалы дела государственной прокуратуре без каких-либо рекомендаций.

Относительно голливудского магната Арнона Мильчина, подозреваемого в даче взяток Нетаниягу, полиция также не дает никаких рекомендаций, и оставляет решение на усмотрение прокуратуры.
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