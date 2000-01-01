09.02 01:06 MIGnews.com

Французам запретили говорить по телефону даже на стоянке

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В связи с тем, что количество смертельных ДТП во Франции увеличилось, Верховный суд страны запретил водителям пользоваться смартфонами при движении на дорогах общего пользования, даже при остановке автомобиля, остановке на обочине или остановке, с включением аварийных сигналов. Об том сообщает издание Engadget.Нарушение запрета карается штрафом 135 евро. В случае аварии или поломки автомобиля позвонить или набрать текст разрешается.Отмечается, что во Франции снизили ограничение скорости на двухполосных дорогах с 90 до 80 километров в час.Французская ассоциация автомобилистов Automobile Club Association против данного запрета. По мнению председателя компании достаточно просто ввести требование остановки автомобиля в случае, если водителю необходимо поговорить по телефону.