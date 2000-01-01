08.02 20:44 MIGnews.com

СМИ: Великобритания продлит переходный период после Brexit

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Европейском союзе сомневаются, что Великобритания выйдет из ЕС до конца 2020 года. Об этом сообщает Reuters, приводя слова одного из своих источников в руководящих органах союза."Никто не верит в то, что переходный период завершится в конце 2020 года", - цитирует издание собеседника.По словам источника, в Брюсселе не хотят делать предложение о продлении периода Brexit, поскольку тогда Евросоюз потеряет "рычаг влияния на Лондон в ходе переговоров". Также он отметил, что Британия не сможет заключить договор о свободной торговле с ЕС в течение переходного периода, который должен завершиться до конца 2020 года, но сможет оставаться членом европейского рынка, если внесете в европейский бюджет полный объем средств, в размере своих согласованных взносов, выполняя все директивы и законы Евросоюза.В Reuters утверждают, что многие британские политики осознают, что из-за многих разногласий в решении спорных вопросов с ЕС, переходный период придется продлить, однако опасаются, что это может привести к их отставке. В частности, речь идет о статусе границы между Северной Ирландией, которая должна выйти из ЕС как часть Соединенного Королевства, и Ирландией, которая останется в составе Евросоюза. А также, как отмечает агентство, между членами британского правительства существует масса серьезных разногласий по поводу будущего сотрудничества страны с Европейским союзом.Референдум об отделении Великобритании от Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Тогда сторонники отсоединения победили с результатом 51,9%. Великобритания должна официально выйти из ЕС 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.